Миронов: «Динамо» надо уметь делать всё, чтобы в плей-офф забраться как можно дальше

Капитан московского «Динамо» Андрей Миронов после победы над «Витязем» (4:1) рассказал о ключевых моментах в игре бело-голубых перед плей-офф.

«Что изменилось в сравнении с последним поражением от этого же соперника? Да особо ничего. Но, во-первых, играли дома. Плюс ребята отдохнули, потому что в том матче у нас была уже пятая игра через день. И очень много ребят сейчас у нас вышло после травм. Наверное, почти все вышли, кроме Серёги Бойкова. Поэтому все готовы на 100%, и «Динамо» готовится к плей-офф.

Насколько важно с таким соперником было забить первый гол? Да всё сейчас важно – и первыми забивать, и надо уметь отыгрываться – надо уметь делать всё, чтобы в плей-офф забраться как можно дальше. В последних двух матчах регулярки у нас цель одна – выигрывать. Во-первых, это дерби. А во-вторых, за счёт этих матчей надо готовиться к плей-офф.

1000-й матч клуба в КХЛ? Это здорово. Я поздравляю всех болельщиков, игроков и руководство с тренерским штабом, потому что это классная дата, но дальше больше», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.