Сорокин признан первой звездой матча с «Виннипегом»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой матча. Россиянин отразил 25 бросков соперника, пропустив лишь одну шайбу. 27-летний вратарь одержал свою двадцатую победу в текущем сезоне и стал лишь третьим вратарём в истории «Айлендерс» с 20 победами за один сезон за 20 лет.
Второй звездой матча стал защитник Себастьян Ахо, забросивший первую шайбу в этой встрече. Третьей звездой признан Мэтт Мартин, который отметился одной голевой передачей и тремя силовыми приёмами.
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