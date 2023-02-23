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СКА вывел Зыкова из списка травмированных. Он потерял почти все зубы после удара Радулова

СКА вывел Зыкова из списка травмированных. Он потерял почти все зубы после удара Радулова
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СКА вывел из списка травмированных нападающих Никиту Комарова и Валентина Зыкова, сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне на счету 34-летнего Комарова четыре (2+2) очка в 37 матчах.

27-летний Зыков провёл в этом сезоне 53 матча, в которых отметился 24 очками — забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач.

Напомним, 3 февраля в матче с «Ак Барсом» Зыков получил серьёзную травму уже на первой минуте. Валентин попал под сокрушительный силовой приём нападающего казанцев Александра Радулова. В результате столкновения форвард СКА потерял большое количество зубов. Зыков, проведший на льду всего 24 секунды, досрочно завершил матч. Нападающий провёл некоторое время в больнице.

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