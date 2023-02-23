Нападающий «Нефтехимика»: Камара провёл классный бой с Кёрраном, этот парень умеет драться

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин подвёл итоги матча с «Металлургом» (4:3 ОТ) и оценил драку форварда «Нефтехимика» Энтони Камара и защитника «Металлурга» Коди Кёррана.

«Все прекрасно понимают, что с «Сочи» мы не реализовали свои моменты, а с одним голом тяжело выиграть. Плюс ко всему их вратарь сделал кучу крутых спасений, отбил более 60 бросков. Здесь уже понимали, что всё зависит от нас, сегодня были наконец-то голы в большинстве, помеха перед голкипером, поэтому провели такой хороший матч.

Бой Камара и Кёррана? Считаю, Энтони провёл классный бой. Моё мнение – он победил. Скажу, что этот парень умеет драться. Поэтому молодец, завёл нашу команду, просто нет слов.

Почему упустили инициативу, забив первыми? Считаю, что это стечение обстоятельств. Где-то невнимательно сыграли в обороне, но никто не опускал рук, все выжимали из себя всё и смогли дожать. Сейчас главное – отдохнуть и восстановиться. Далее будем готовиться к «Куньлуню». Надо навязывать им свою игру, у них хорошая команда, но на нашей стороне эмоции. Плюс поддержка наших болельщиков», — цитирует Митякина Metaratings.ru.

«Нефтехимик» после 67 матчей набрал 70 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. Нижнекамской команде для гарантированного попадания в плей-офф нужно обыграть «Куньлунь» на своей площадке.