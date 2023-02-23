Тамбиев: если скажу, что задача «Адмирала» выиграть Кубок Гагарина, подумают, что я идиот

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал, что ставит перед владивостокской командой задачу пройти первый раунд плей-офф КХЛ.

«Задача была выйти в плей-офф? Мне этого мало, я им сказал. Я перед началом сезона сказал, что «Адмирал» будет играть в плей-офф, мало кто верил, все посмеялись. Но мы же собрались здесь, чтобы играть в плей-офф. Мне сейчас самое главное, чтобы все ребята вернулись в строй, чтобы была глубина состава, ротация правильная. Ну попали, и что? Сядем в кружок и порадуемся все вместе?

Я для себя уже много что пересмотрел. Будем биться, будем сражаться, будем играть. По-моему, «Адмирал» ни разу не проходил ещё первый раунд, значит, у меня мотивация спортивная высокая и у ребят тоже. Сказать, что у меня задача выиграть Кубок Гагарина, – подумают, что я идиот. Надо хотя бы пройти первый раунд, сделать какое-то достижение», — цитирует Тамбиева пресс-служба «Адмирала».

«Адмирал» за свою историю выступлений в КХЛ участвовал в плей-офф три раза. Баланс побед и поражений в матчах на вылет составляет 4-12.