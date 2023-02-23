«Легенды «койотов». Журналист НХЛ — о контрактах хоккеистов «Аризоны», завершивших карьеру

Журналист НХЛ Крэйг Морган пошутил над тем, что «Аризона» взяла на себя много контрактов хоккеистов, фактически завершивших карьеру. Журналист создал целую пятёрку из звёздных игроков, чьи контракты числились за «Койотс», хотя сами хоккеисты за команду не провели ни одного матча.

Напомним, «Вегас Голден Найтс» обменял канадского защитника Ши Уэбера в «Аризону Койотс» на защитника Дайсина Мэйо. Помимо Уэбера, «Койотс» получили пик в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года. Ши Уэбер полностью пропускает уже второй сезон Национальной хоккейной лиги из-за травм. Его 14-летний контракт на общую сумму в $ 110 млн ($ 7,8 млн в год) истекает в 2026 году.

Звёздная пятёрка хоккеистов «Аризоны», не проведших за клуб ни одного матча, но числившихся на контрактах с командой:

Крис Пронгер — Ши Уэбер; Мариан Госса — Павел Дацюк — Брайан Литтл.

«Легенды «койотов». Реально не хватает вратаря», — пошутил журналист в своём аккаунте в соцсети.