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СКА отыграл две шайбы с пустыми воротами и вырвал победу у «Сочи» в заключительном матче

СКА отыграл две шайбы с пустыми воротами и вырвал победу у «Сочи» в заключительном матче
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:5.

Дублями в составе сочинцев отметились Кирилл Петьков и Артур Тянулин. Два гола и результативную передачу на свой счёт записал лучший бомбардир КХЛ Дмитрий Яшкин. Отметим, что тренерский штаб питерцев заменил вратаря на шестого полевого игрока за восемь с небольшим минут до конца третьего периода и гостям удалось сравнять счёт в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гусев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2023, четверг. 13:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 6
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Петьков (Ващенко) – 03:25 (5x5)   1:1 Гусев (Фальковский, Яшкин) – 09:29 (5x5)   2:1 Петьков (Хафизов, Николаев) – 11:40 (5x5)   2:2 Кетов (Гребенщиков, Цицюра) – 28:43 (5x5)   3:2 Тянулин (Гараев) – 32:13 (5x5)   4:2 Тянулин (Мичков) – 40:22 (5x5)   5:2 Хафизов (Галенюк, Николаев) – 46:17 (5x4)   5:3 Яшкин (Камалов, Рукавишников) – 50:55 (5x5)   5:4 Яшкин (Никишин, Гусев) – 54:58 (6x4)   5:5 Волков (Гусев, Воробьёв) – 58:48 (6x5)   5:6 Гусев (Никишин, Ожиганов) – 62:37 (4x3)

СКА завершил своё выступление в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, став обладателем Кубка Континента. Дмитрий Яшкин завершил регулярку с 40 заброшенными шайбами.

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