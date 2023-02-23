СКА отыграл две шайбы с пустыми воротами и вырвал победу у «Сочи» в заключительном матче
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:5.
Дублями в составе сочинцев отметились Кирилл Петьков и Артур Тянулин. Два гола и результативную передачу на свой счёт записал лучший бомбардир КХЛ Дмитрий Яшкин. Отметим, что тренерский штаб питерцев заменил вратаря на шестого полевого игрока за восемь с небольшим минут до конца третьего периода и гостям удалось сравнять счёт в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гусев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2023, четверг. 13:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 6
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Петьков (Ващенко) – 03:25 (5x5) 1:1 Гусев (Фальковский, Яшкин) – 09:29 (5x5) 2:1 Петьков (Хафизов, Николаев) – 11:40 (5x5) 2:2 Кетов (Гребенщиков, Цицюра) – 28:43 (5x5) 3:2 Тянулин (Гараев) – 32:13 (5x5) 4:2 Тянулин (Мичков) – 40:22 (5x5) 5:2 Хафизов (Галенюк, Николаев) – 46:17 (5x4) 5:3 Яшкин (Камалов, Рукавишников) – 50:55 (5x5) 5:4 Яшкин (Никишин, Гусев) – 54:58 (6x4) 5:5 Волков (Гусев, Воробьёв) – 58:48 (6x5) 5:6 Гусев (Никишин, Ожиганов) – 62:37 (4x3)
СКА завершил своё выступление в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, став обладателем Кубка Континента. Дмитрий Яшкин завершил регулярку с 40 заброшенными шайбами.
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