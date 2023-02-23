СКА отыграл две шайбы с пустыми воротами и вырвал победу у «Сочи» в заключительном матче

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:5.

Дублями в составе сочинцев отметились Кирилл Петьков и Артур Тянулин. Два гола и результативную передачу на свой счёт записал лучший бомбардир КХЛ Дмитрий Яшкин. Отметим, что тренерский штаб питерцев заменил вратаря на шестого полевого игрока за восемь с небольшим минут до конца третьего периода и гостям удалось сравнять счёт в матче. Победную шайбу в овертайме забросил Никита Гусев.

СКА завершил своё выступление в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, став обладателем Кубка Континента. Дмитрий Яшкин завершил регулярку с 40 заброшенными шайбами.