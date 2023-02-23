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Ротенберг — о «Сочи»: дерзкие молодые ребята вышли на лёд, для них не было авторитетов

Ротенберг — о «Сочи»: дерзкие молодые ребята вышли на лёд, для них не было авторитетов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» (6:5 ОТ) и рассказал о возвращении Валентина Зыкова после травмы.

«Соперник играл самоотверженно, с огоньком, на высоких скоростях. Видно, что была проведена большая работа. Дерзкие молодые ребята вышли на лёд, для них не было авторитетов, и они пытались вырвать победу любой ценой. Но надо отдать должное и нашей команде. Собрались, хотя было непросто после длинного перелёта, вытащили тяжелейшую игру. Хорошее завершение регулярного сезона для нас, важная победа. Особенно важно было победить в День защитника Отечества.

Как Зыков вошёл в игру? У нас много травм в этом сезоне. Есть ребята, которые не смогут нам помочь на льду, но они всегда с нами, помогают поддерживать командный дух. Валя молодец — он держит удар после тяжелейшей травмы. Он силён духом и будет злее после возвращения», — цитирует Ротенберга сайт КХЛ.

СКА занял первое место в сезоне-2022/2023 КХЛ, набрав 105 очков.

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