Кокорев — о поражении от СКА: «Сочи» сделал, что мог, но в концовке не повезло

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итог встречи со СКА (5:6 ОТ).
«Сегодня играли с обладателем Кубка Континента. Команда хорошая, сильная. СКА — мастеровитая команда, там хорошие ребята, которые хорошо исполняют хоккейные элементы. Мы старались. Сделали, я считаю, что могли, но в концовке нам не повезло. Было тяжело, не дотянули до конца. Мы готовились к игре, верили в победу, хотели победить. Но получилось как получилось.
Голы в результате контратак? Это наша правильная работа, мы отрабатываем это на тренировках — контратаки, быстрый, современный хоккей. Это приносит нам определённый результат», — приводит слова Кокорева сайт КХЛ.
«Сочи» в следующем матче сыграет дома с череповецкой «Северсталью» 24 февраля в 17:00 мск.
- 23 февраля 2023
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