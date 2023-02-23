Голкипер Николаев установил рекорд СКА по победам за регулярный сезон

Вратарь Дмитрий Николаев в матче с ХК «Сочи» одержал 30-ю победу в сезоне и установил рекорд СКА по победам за одну регулярку, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Он превзошёл достижение Роберта Эша – 29 побед в сезоне-2009/2010.

Николаев стал шестым вратарём в истории КХЛ, одержавшим 30 и более побед в отдельно взятом регулярном чемпионате. Ранее это удавалось сделать Якубу Коваржу (38 побед, сезон-2018/2019), Карри Рямё (33, 2010/2011), Янису Калниньшу (33, 2019/2020), Василию Демченко (30, 2022/2023) и дважды Василию Кошечкину (32, 2014/2015; 30, 2013/2014).

Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативной игре одержали гости со счётом 6:5.