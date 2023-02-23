Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер Николаев установил рекорд СКА по победам за регулярный сезон

Голкипер Николаев установил рекорд СКА по победам за регулярный сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь Дмитрий Николаев в матче с ХК «Сочи» одержал 30-ю победу в сезоне и установил рекорд СКА по победам за одну регулярку, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Он превзошёл достижение Роберта Эша – 29 побед в сезоне-2009/2010.

Николаев стал шестым вратарём в истории КХЛ, одержавшим 30 и более побед в отдельно взятом регулярном чемпионате. Ранее это удавалось сделать Якубу Коваржу (38 побед, сезон-2018/2019), Карри Рямё (33, 2010/2011), Янису Калниньшу (33, 2019/2020), Василию Демченко (30, 2022/2023) и дважды Василию Кошечкину (32, 2014/2015; 30, 2013/2014).

Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативной игре одержали гости со счётом 6:5.

Новость по теме
СКА стал вторым клубом в истории КХЛ, выигравшим 50 и более матчей в регулярке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023