Зарипов – об эмоциях Радулова: лучше не концентрироваться на этом. Он успокоится и уедет
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал эмоциональную игру форварда казанцев Александра Радулова.
«Все Сашку знают. Он очень энергичный парень. На льду эта энергия умножается в два-три раза. Когда я играл против него, не обращал на это внимания — так проще. Пусть он выплёскивает свои эмоции, лучше не концентрироваться на этом. Он сам успокоится и уедет. В плане игровой техники и результата он очень многое делал в атаке — и забивал, и отдавал. Он может творить чудеса в одиночку. Все это знали и старались почётче опекать его, играть плотнее», – заявил Зарипов в интервью программе КХЛ «Лёдкаст».
Радулов в текущем сезоне за казанский клуб провёл 60 матчей, в которых набрал 55 (24+31) очков.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
18:52
-
18:45
-
18:22
-
18:12
-
18:07
-
18:01
-
17:51
-
17:50
-
17:32
-
17:13
-
17:02
-
16:52
-
16:30
-
16:24
-
16:10
-
15:40
-
15:32
-
15:12
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:34
-
12:59
-
12:35
-
12:10
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:36
-
10:10
-
09:50
-
09:27
Партнерский контент