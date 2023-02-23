Зарипов – об эмоциях Радулова: лучше не концентрироваться на этом. Он успокоится и уедет

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал эмоциональную игру форварда казанцев Александра Радулова.

«Все Сашку знают. Он очень энергичный парень. На льду эта энергия умножается в два-три раза. Когда я играл против него, не обращал на это внимания — так проще. Пусть он выплёскивает свои эмоции, лучше не концентрироваться на этом. Он сам успокоится и уедет. В плане игровой техники и результата он очень многое делал в атаке — и забивал, и отдавал. Он может творить чудеса в одиночку. Все это знали и старались почётче опекать его, играть плотнее», – заявил Зарипов в интервью программе КХЛ «Лёдкаст».

Радулов в текущем сезоне за казанский клуб провёл 60 матчей, в которых набрал 55 (24+31) очков.