Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» после возвращения Овечкина

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Журналист Том Гуллити в своём «твиттере» опубликовал сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» после возвращения Александра Овечкина в состав «столичных».

Полностью состав звеньев нападения выглядит следующим образом:

Овечкин — Кузнецов — Уилсон

Шири — Бекстрём — Юханссон

Милано — Строум — Оши

Эллер — Дауд — Хэтэуэй

Отмечается, что форвард Энтони Манта отсутствует из-за травмы верхней части тела. Он должен вернуться со дня на день.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча начнётся в ночь на 24 февраля в 3:00 мск. «Столичные» после 59 матчей набрали 62 очка и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.