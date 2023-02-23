Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» после возвращения Овечкина

Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» после возвращения Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Том Гуллити в своём «твиттере» опубликовал сочетания звеньев «Вашингтон Кэпиталз» после возвращения Александра Овечкина в состав «столичных».

Полностью состав звеньев нападения выглядит следующим образом:

Овечкин — Кузнецов — Уилсон
Шири — Бекстрём — Юханссон
Милано — Строум — Оши
Эллер — Дауд — Хэтэуэй

Отмечается, что форвард Энтони Манта отсутствует из-за травмы верхней части тела. Он должен вернуться со дня на день.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» примет на своём льду «Анахайм Дакс». Встреча начнётся в ночь на 24 февраля в 3:00 мск. «Столичные» после 59 матчей набрали 62 очка и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Новость по теме
Тренер «Вашингтона» — о серии поражений: отсутствие Овечкина ощущалось. Он наш капитан
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023