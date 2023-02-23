В КХЛ рассказали, при каких условиях «Сибирь» сможет проводить матчи на новой арене

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги рассказали, при каких условиях «Сибирь» сможет проводить матчи на новой арене.

«Появление в Новосибирске новой вместительной арены — позитивная новость для болельщиков, клуба и лиги. Чтобы принять матч КХЛ, арена должна пройти стандартную процедуру. На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию. После их получения лига проведёт инспекцию арены на предмет её соответствия требованиям технического регламента КХЛ. В случае положительной оценки на арене пройдёт тестовый матч, затем [состоится] игра Молодёжной хоккейной лиги, после чего в случае положительного решения комиссии «Новосибирск-Арена» сможет принимать матчи КХЛ», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы КХЛ.

Напомним, ранее генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, что клуб начнёт плей-офф Кубка Гагарина на старом стадионе — ЛДС «Сибирь».