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Овечкин примет участие в ближайшем матче «Вашингтона» после возвращения из-за смерти отца

Овечкин примет участие в ближайшем матче «Вашингтона» после возвращения из-за смерти отца
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс», сообщает журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере». Встреча начнётся в ночь на 24 февраля в 3:00 мск.

Напомним, 37-летний нападающий покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца, Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год.

«Вашингтон» набрал 62 очка после 59 матчей и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Овечкин в текущем сезоне провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32+22) очка.

Ранее стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» после возвращения Александра Овечкина.

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