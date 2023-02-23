Защитник СКА Ожиганов провёл свой 600-й матч в КХЛ, форвард армейцев Яшкин — 200-й
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Форвард СКА Дмитрий Яшкин провёл свой 200-й матч в КХЛ, а защитник армейцев Игорь Ожиганов – 600-й, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Юбилейной для хоккеистов СКА стала игра регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи». Яшкин набрал 3 (2+1) очка в матче. Ожиганов добавил в свой актив одну передачу.
Всего Яшкин в КХЛ забросил 115 шайб и отдал 81 результативную передачу, набрав в общей сложности 196 очков. Ожиганов за 600 матчей в лиге набрал 218 (66+151) результативных баллов.
Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся очередной матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативной игре одержали гости — 6:5. Армейцы начнут плей-офф 1 марта 2023 года.
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