Нападающий «Сочи» Хафизов: мы в долгу перед болельщиками за прошедший сезон

Нападающий «Сочи» Тимур Хафизов прокомментировал поражение от СКА (5:6 ОТ) и рассказал о мотивации на оставшиеся два матча клуба в регулярке.

«Надо ли было настраивать клуб на СКА и на что был фокус в игровом задании? Фокус был на том, чтобы не допустить ошибок, свести их к минимуму. А также стараться не удаляться, потому что спецбригады большинства у СКА очень хорошие.

Ожидали ли, что поведём 5:2? Считаю, провели хорошие контратаки в первом периоде. Да и в целом, в принципе, хорошо сдерживали натиск СКА 50 минут. Но в концовке встречи сказалось мастерство соперника.

Что изменилось с приходом нового главного тренера? Стали играть в более агрессивный, вертикальный хоккей. С места отбора стараемся сразу двигать шайбу вперёд. Больше нацелены на давление, так называемый форчек. Плюс поменяли игру в средней зоне.

Какие ожидания и мотивация на два оставшихся матча регулярки с «Северсатлью» и «Куньлунем»? Мотивация хорошо закончить сезон. Всегда запоминаются последние игры. И мы должны порадовать своих болельщиков. Мы в долгу перед ними за прошедший сезон», — цитирует Хафизова Metaratings.ru.

Хафизов в нынешнем сезоне сыграл за «Сочи» в 36 матчах, в которых набрал 7 (3+4) очков с показателем полезности «-20».