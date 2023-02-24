Оши о возвращении Овечкина: за ним будет присматривать ангел. Фанаты будут стоять на ушах

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мыслями о возвращении в состав российского капитана Александра Овечкина после ухода из жизни его отца Михаила Овечкина. Форвард должен сыграть в матче с «Анахайм Дакс».
«Я думаю, это принесёт ему эмоциональную отдачу. Он наш лидер, наш капитан. Его возвращение будет очень важным. Просто то, что он будет рядом с парнями, само по себе вдохнёт искру, которая, возможно, нам нужна, чтобы выбраться из этой ямы, в которой мы находимся", — приводит слова Оши Russian Machine Never Breaks.
Кроме того, Оши вспомнил момент, когда вернулся в команду после смерти собственного отца Тима в 2021 году. На той же неделе Ти Джей оформил хет-трик.
«Я знал — и думаю, что Ови знает, — как сильно мы поддерживаем друг друга в вещах, которые важнее, чем хоккей. Матч после этого [смерти отца]… я не говорю, что это что-то гарантирует, всё определённо может пойти по одному из двух сценариев… Но я чувствовал, что тренер Ош (отец Ти Джея работал тренером. — Прим. «Чемпионата») был со мной в матче после моего возвращения. Поэтому эти шайбы, казалось, продолжали приходить ко мне во время всего того матча.
Мы все очень рады, что Овечкин вернётся и получит поддержку. Я думаю, сегодня вечером за ним будет присматривать ангел.
Я предполагаю, что фанаты будут стоять на ушах. Надеюсь, сегодня вечером мы услышим скандирования «Ови», которых он заслуживает», — сказал Оши.
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