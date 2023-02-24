Стало известно, куда «Вашингтон» может обменять Дмитрия Орлова

Наиболее вероятным вариантом для обмена российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова является «Бостон Брюинз». Об этом сообщают сразу несколько ведущих инсайдеров НХЛ — Пьер Лебрюн, Даррен Дрегер и Эллиотт Фридман.
Помимо Орлова, как ожидается, в том же направлении проследует и нападающий Гарнет Хэтэуэй. Напомним, ранее стало известно, что Орлов и Хэтэуэй пропустят предстоящий матч с «Анахаймом» по причине подготовки к обмену.
Орлов в текущем сезоне сыграл 43 игры, в которых набрал 19 (3+16) очков.
Всего на счету Орлова 686 игр в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 256 (60+196) очков.
Напомним, что это последний сезон Орлова по 6-летнему контракту с кэпхитом $ 5,1 млн. В его контракте есть пункт о запрете на обмен в 5 команд лиги.
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