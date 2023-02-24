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«Вашингтон» обменял Дмитрия Орлова в «Бостон»

«Вашингтон» обменял Дмитрия Орлова в «Бостон»
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и нападающий столичного клуба Гарнет Хэтэуэй были обменяны в «Бостон Брюинз», сообщает пресс-служба столичного клуба. Взамен «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м.

Напомним, ранее стало известно, что Орлов и Хэтэуэй пропустят предстоящий матч с «Анахаймом» по причине подготовки к обмену.

Орлов в текущем сезоне сыграл 43 игры, в которых набрал 19 (3+16) очков.

Всего на счету Орлова 686 игр в Национальной хоккейной лиге, в которых он набрал 256 (60+196) очков.

Напомним, что это последний сезон Орлова по 6-летнему контракту с кэпхитом $ 5,1 млн. В его контракте был прописан пункт о запрете на обмен в 5 команд лиги.

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