«Вашингтон» проведёт матч с «Анахаймом» в шлемах с наклейками в память об отце Овечкина

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» проведёт матч с «Анахайм Дакс» в шлемах со специальной наклейкой в память об отце капитана столичной команды Александра Овечкина — Михаиле Овечкине.

Фото: twitter.com/Capitals

Напомним, 37-летний нападающий покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца, Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год. Ожидается, что матч с «Анахаймом» станет первым для Александра Овечкина после возвращения из России.

«Вашингтон» набрал 62 очка после 59 матчей и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Овечкин в текущем сезоне провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32+22) очка.