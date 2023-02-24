Виталий Кравцов пропустит матч с «Детройтом» из-за возможного обмена из «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов и форвард Джейк Лешишин пропустят матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» из-за потенциального обмена, сообщает пресс-служба клуба в соцсетях.

Напомним, ранее Кравцов запросил обмен в другой клуб. Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан заявлял, что россиянин не проходит в первые три звена. В текущем сезоне 23-летний форвард провёл 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал шесть (3+3) очков.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ 2018 года. Прошлый сезон нападающий провёл в КХЛ, выступая за «Трактор». В 19 матчах регулярного сезона форвард отметился 13 (6+7) очками. В плей-офф на счету Кравцова 15 матчей и 10 (7+3) очков.