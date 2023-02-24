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Реакция переполненной арены «Вашингтона» на возвращение Овечкина в состав. Видео

Реакция переполненной арены «Вашингтона» на возвращение Овечкина в состав. Видео
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс». Перед матчем во время представления игроков арена взорвалась овациями, встречая вернувшегося в состав российского форварда столичного клуба Александра Овечкина.

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Напомним, 37-летний нападающий покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца, Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Михаилу Овечкину был 71 год. Матч с «Анахаймом» станет первым для Александра Овечкина после возвращения из России.

«Вашингтон» набрал 62 очка после 59 матчей и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Овечкин в текущем сезоне провёл 54 матча, в которых набрал 54 (32+22) очка.

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