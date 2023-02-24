Ти Джей Оши открыл счёт в матче «Вашингтон» — «Анахайм»

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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Анахайм Дакс».

На момент написания новости проходит первый период, счёт 1:0 в пользу хозяев. Единственную на данный момент шайбу забросил Ти Джей Оши.

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, который проводит первую игру после возвращения из России.

Форвард покинул столичный клуб и улетел в Россию 14 февраля из-за проблем со здоровьем у его отца, Михаила. На следующий день, 15 февраля, стало известно, что Овечкин-старший ушёл из жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.