Никита Кучеров установил уникальный рекорд «Тампы»
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз».
На момент написания новости в матче завершился первый период. Счёт в матче — 1:1.
Счёт в матче был открыт на третьей минуте встречи — отличился Стивен Стэмкос, которому ассистировали Брейден Пойнт и россиянин Никита Кучеров.
Эта передача стала для Кучерова 60-й в нынешнем сезоне. Таким образом Кучеров стал первым игроком франшизы с тремя сезонами с 60+ голевыми передачами. В сезоне-2018/2019 Кучеров отметился 87 передачами, в сезоне-2017/2018 на счету Никиты была 61 голевая передача.
Всего на счету Никиты в нынешнем сезоне 81 (21+60) очко.
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