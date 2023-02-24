«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в первом матче после возвращения Овечкина
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
На 11-й минуте матча Ти Джей Оши открыл счёт голам в матче. Ему ассистировали Эрик Густафссон и Никлас Бекстрём. На 28-й минуте Исак Лундестрём восстановил равенство в матче. Также во втором периоде отличились игроки команд Ник Дженсен и Трой Терри. Первые 40 минут игры завершились равенством на табло — 2:2.
В третьем периоде вышел вперёд «Анахайм» усилиями Якоба Сильверберга. Дерек Грант установил итоговый счёт в матче — 4:2 в пользу «Дакс».
«Вашингтон» проигрывает в шестом матче НХЛ подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Оши (Густафссон, Бекстрём) – 11:41 (5x4) 1:1 Лундестрём (Фаулер) – 27:09 (5x5) 2:1 Дженсен (Дауд, Фехервари) – 29:07 (5x5) 2:2 Терри (Куликов, Фаулер) – 29:51 (5x5) 2:3 Сильверберг (Комтуа, Уайт) – 42:15 (5x5) 2:4 Грант (Шаттенкирк) – 58:29 (en)
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