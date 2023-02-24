Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в первом матче после возвращения Овечкина

«Вашингтон» проиграл «Анахайму» в первом матче после возвращения Овечкина
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

На 11-й минуте матча Ти Джей Оши открыл счёт голам в матче. Ему ассистировали Эрик Густафссон и Никлас Бекстрём. На 28-й минуте Исак Лундестрём восстановил равенство в матче. Также во втором периоде отличились игроки команд Ник Дженсен и Трой Терри. Первые 40 минут игры завершились равенством на табло — 2:2.

В третьем периоде вышел вперёд «Анахайм» усилиями Якоба Сильверберга. Дерек Грант установил итоговый счёт в матче — 4:2 в пользу «Дакс».

«Вашингтон» проигрывает в шестом матче НХЛ подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Оши (Густафссон, Бекстрём) – 11:41 (5x4)   1:1 Лундестрём (Фаулер) – 27:09 (5x5)   2:1 Дженсен (Дауд, Фехервари) – 29:07 (5x5)   2:2 Терри (Куликов, Фаулер) – 29:51 (5x5)   2:3 Сильверберг (Комтуа, Уайт) – 42:15 (5x5)   2:4 Грант (Шаттенкирк) – 58:29 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023