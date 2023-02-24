«Это как жить у Эвереста». Главный тренер «Эдмонтона» — об эмоциях от игры Макдэвида

Главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт восхитился игрой капитана «Ойлерз» Коннора Макдэвида. Канадец в матче с «Питтсбургом» (7:2) забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Я слышал, как кто-то сказал, что это всё равно что жить у подножия Эвереста: вы находитесь в шоке от того, что видите каждый день. Я думаю, что важно, чтобы все сделали шаг назад и поняли, что мы видим кого-то на вершине своего мастерства, в расцвете своей карьеры, делающего то, что он делает», — цитирует Вудкрофта официальный сайт НХЛ.
Канадский форвард девятый раз в нынешнем сезоне набрал 4+ очка в одном матче, повторив таким образом достижение Петера Форсберга (сезон-1995/1996), Яромира Ягра (сезон-1995/1996), Уэйна Гретцки (сезон-1993/1994) и Пэта Лафонтена (сезон-1992/1993). Всего на счету Макдэвида в текущем сезоне 109 (46+63) очков в 59 матчах.
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