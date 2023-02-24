Обменянные в «Бостон» Орлов и Хэтэуэй могут сыграть в ближайшем матче с «Ванкувером»

Журналист Флуто Шинзава сообщил, что обменянные в «Бостон» российский защитник Дмитрий Орлов и силовой форвард Гарнет Хэтэуэй завтра вылетят в Ванкувер и могут принять участие в матче с «Кэнакс». Матч состоится 26 февраля и начнётся в 3:00 мск.

«Ожидается, что завтра в Ванкувер прилетят Дмитрий Орлов и Гарнет Хэтэуэй. Возможно, они сыграют против «Кэнакс», — написал журналист в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону». При этом «Миннесота» получила пик пятого раунда драфта-2023 за удержание 25 процентов зарплаты Орлова. Фактически «Миннесота» обменяла права на Светлакова на Орлова, удержала четверть зарплаты россиянина и отправила его в «Бостон» за драфт-пик.