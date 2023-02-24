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Борис Михайлов — об обмене Орлова в «Бостон»: жалко его, но это бизнес

Борис Михайлов — об обмене Орлова в «Бостон»: жалко его, но это бизнес
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил сожаление по поводу обмена российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в «Бостон».

«Жалко Орлова, он уже семь-восемь лет играл в «Вашингтоне». Но у них это бизнес — здесь нет ничего удивительного. Для «Бостона» это естественный процесс, потому что Дмитрий был одним из ведущих защитников «Вашингтона».

Хочу пожелать Орлову такой игры в «Бостоне», которую он каждый раз демонстрировал в «Вашингтоне», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону». При этом «Миннесота» получила пик пятого раунда драфта-2023 за удержание 25 процентов зарплаты Орлова. Хэтэуэй и Орлов могут сыграть в ближайшем матче с «Ванкувером» 26 февраля.

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