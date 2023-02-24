Коньков: Зайцеву нужно проявить желание в «Чикаго», чтобы вернуться на уровень времён ЦСКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал обмен российского защитника Никиты Зайцева из «Оттавы» в «Чикаго».

«Что касается обмена Никиты Зайцева из «Оттавы», то в любом случае после этого перехода главный тренер «Чикаго» будет определять его роль в команде – будет ли он игроком защиты, именно глухой защиты, или он будет действовать в обе стороны, то есть помогать и в атаке. Поэтому здесь решение будет за тренерским штабом и руководством клуба.

Но в любом случае, если Никита хочет вернуться на тот уровень, который позволяет ему играть активно в атаке, как это было в ЦСКА, ему придётся максимально проявить себя через непосредственно его желание и участие. Опять же, многое будет зависеть от того игрового времени, которое он получит. И исходя из этого он сможет построить свою игру», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

Напомним, помимо Зайцева, «Оттава» отдала в «Чикаго» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвёртом раунде 2024 года. Взамен «Оттава» в настоящий момент ничего не получит — сделка оформлена по принципу future considerations.

Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами. Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 426 матчей и 108 (19+89) очков при показателе полезности «-45».