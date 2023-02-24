Пашков: СКА не хватает опытных кубковых бойцов, он не является фаворитом в плей-офф

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков считает, что, несмотря на победу в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ, СКА не является главным фаворитом в плей-офф. Специалист назвал клубы, которые имеют предпочтительные шансы в матчах на вылет.

«Турнирное значение этой победы? Мы, ветераны, уже много лет об этом говорим. О том, что победитель «гладкого» чемпионата должен получать титул чемпионов страны. Да, сейчас мода обезьянничать и всё копировать с НХЛ, но для меня в этом сезоне именно Санкт-Петербург — чемпион России. Весной будем определять обладателя Кубка Гагарина, готов согласиться с тем, что это главный трофей сезона. Но забывать про «гладкий» чемпионат и лишать титула его победителя — на мой взгляд, ошибка.

СКА — главный фаворит в плей-офф? При всём уважении к победе Санкт-Петербурга я бы так не говорил. Для меня главные фавориты плей-офф — те клубы, у которых есть победный кубковый опыт и, если хотите, матёрый состав. Судя по тому, что видим в новом году, на Востоке явный фаворит — «Ак Барс», где звёздный, возрастной состав и опытнейший тренерский штаб. Теневым фаворитом этой конференции назвал бы «Металлург», несмотря на странные результаты последних месяцев, у этой команды есть потенциал. Ну а на Западе для меня главный фаворит — ЦСКА. Армейцы Москвы неровно провели регулярный чемпионат, но в ряде матчей был виден исключительный потенциал этой опытной и мастеровитой команды.

В чём проблемы СКА? Санкт-Петербург играет более зрелищно, чем те же ЦСКА и «Ак Барс», но пока эта команда всё-таки на стадии роста, на фоне многочисленной молодёжи ей не хватает опытных кубковых бойцов. Не на длинной дистанции, а именно в решающих матчах плей-офф это может сказаться», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.