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«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел на второе место Восточной конференции КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» и вышел на второе место Восточной конференции КХЛ
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь» прошёл очередной матч регулярного Чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Салаватом Юлаевым». Победу в матче одержали гости со счётом 3:1.

Уже на 16-й секунде матча шайбу забросил нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин. Удвоил преимущество гостей на девятой минуте Данил Башкиров. Третью шайбу оформил в большинстве легионер уфимцев Александр Хмелевски. «Сибири» удалось отквитать одну шайбу в концовке второго периода усилиями Антона Назаревича. Хозяева давили весь третий период, однако сравять счёт не смогли. «Сибирь» несколько раз на последних минутах матча заменяла вратаря шестым полевым игроком.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2023, пятница. 12:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин (Кадейкин, Коледов) – 00:16 (5x5)   0:2 Башкиров (Пустозёров, Мёрфи) – 08:48 (5x5)   0:3 Хмелевски (Шмелёв, Науменков) – 26:13 (5x4)   1:3 Назаревич (Шаров, Пьянов) – 38:51 (5x5)

«Сибирь» потерпела первое поражение в последних трёх матчах. «Салават Юлаев» одержал вторую победу подряд и вышел на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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