«Торпедо» впервые в текущем сезоне КХЛ потерпело три поражения подряд

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев в овертайме.

Нижегородский клуб впервые в сезоне уступил в трёх матчах кряду. Сейчас «Торпедо» занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб максимально может подняться на третье место в конференции. При текущих раскладах «Торпедо» начнёт плей-офф домашними матчами с московским «Динамо».

«Торпедо» осталось провести заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» 26 февраля. Матч пройдёт в Челябинске и начнётся в 12:30 мск.