«Торпедо» впервые в текущем сезоне КХЛ потерпело три поражения подряд
Поделиться
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев в овертайме.
Нижегородский клуб впервые в сезоне уступил в трёх матчах кряду. Сейчас «Торпедо» занимает четвёртую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб максимально может подняться на третье место в конференции. При текущих раскладах «Торпедо» начнёт плей-офф домашними матчами с московским «Динамо».
«Торпедо» осталось провести заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» 26 февраля. Матч пройдёт в Челябинске и начнётся в 12:30 мск.
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
16:14
-
16:12
-
16:04
-
15:46
-
15:40
-
15:35
-
15:21
-
14:55
-
14:35
-
14:13
-
14:05
-
13:55
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:20
-
12:00
-
11:35
-
11:20
-
10:59
-
10:41
-
10:38
-
10:20
-
09:59
-
09:37
-
09:19
-
09:02
-
08:34
-
08:14
-
07:36
-
06:54
-
06:53
-
06:22
-
06:20
Партнерский контент