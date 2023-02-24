«Авангард» возвратился на второе место Востока и гарантировал себе топ-4 конференции

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев в овертайме.
«Авангард», набрав 85 очков, вернулся на второе место Восточной конференции КХЛ и гарантировал себе место в первой четвёрке. Омский клуб начнёт плей-офф на домашней арене. «Авангарду» осталось провести последний матч в текущем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ с «Ак Барсом». Матч пройдёт в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» 26 февраля и начнётся в 17:30 мск.
Напомним, в прошлом сезоне-2021/2022 омский клуб по итогам регулярного чемпионата занял пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» во втором раунде плей-офф уступил будущему финалисту Кубка Гагарина «Металлургу» в семи матчах.
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