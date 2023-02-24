«Ребята жертвовали собой, получали синяки и шишки». Козлов — о победе в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1).

«Хорошее начало было с нашей стороны. Ключевой фактор — много заблокировали бросков, жертвовали собой, ловили шайбу на себя. Рабочая победа с нашей стороны. После матча в Екатеринбурге могло не хватить свежести? У нас каждые последние матчи как плей-офф. Мы готовились к очередному матчу плей-офф сегодня. В плей-офф, в принципе, и будет точно так же: через день нужно будет находить и силы, и эмоции и быть готовым к каждому матчу.

Большинство лучше сработало по сравнению с прошлой игрой с «Сибирью»? И большинство, и меньшинство. Мы сегодня много играли в меньшинстве. Хорошо поработали над этим. Андрей Кареев провёл хороший матч. Меньшинство ребята хорошо отыграли, самоотверженно, с самоотдачей, жертвовали собой. Получали синяки, шишки.

Незасчитанная шайба «Сибири»? Ребята наверху хорошо сработали, увидели «вне игры». Ключевое сегодня — 23 блокированных броска. Это характеризует настрой на плей-офф, как ребята жертвуют собой. «Салават Юлаев» лучше играет с «Сибирью» на выезде? Мы знаем, что «Сибирь» здесь хорошо начинает. Ребята настраивались на серьёзное начало со стороны «Сибири». Потому они были готовы к такому началу. Много силовых? Это хоккей. Никто не хочет проигрывать, все используют свои сильные стороны. Отвечать надо правильной игрой, победами, забитыми голами.

Не играл Алалыкин? Алалыкин сегодня приболел. Устраивает ли игра Мёрфи? Меня устраивает, как играет Райан. Хорошо, качественно, от шайбы не отбрасывается, идёт в борьбу, выигрывает борьбу. Выкинул — ну бывает. Как игрокам относиться к плотности в таблице? Мы больше концентрируемся на своих действиях, на своей игре. Мы не можем контролировать таблицу, но мы можем контролировать свою игру и свои действия. И на этом мы сконцентрированы», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Благодаря этой победе уфимский клуб обошёл «Сибирь» в турнирной таблице и занимает третью строчку Восточной конференции КХЛ.