Экс-тафгай «Барыса» Рыспаев: с приходом Назарова у меня появилась добавочная задача

Бывший нападающий «Барыса» Дамир Рыспаев отметил роль экс главного тренера казахстанской команды Андрея Назарова в становлении его как тафгая в КХЛ.
«С приходом Назарова у меня в клубе появилась добавочная опция — задача (смеётся). Назаров мне очень много подсказывал, какие видеоматериалы смотреть. Я смотрел видео боёв всех топ-10 тафгаев в истории в НХЛ.
У меня никогда не было кумира, я никогда не хотел быть на кого-то похожим, мне просто нравилось искренне. Единственный плакат у меня дома висел с Сидни Кросби, мне его подарили в Канаде. Ну да, это тот ещё тафгай (смеётся). Мне посчастливилось поработать с такими тафгаями, как Мирасти, Бреннан и Грэттон. Конечно, спарринговал с ними на тренировках.
Помню момент, когда Мирасти подрался с Гиллисом, он в столовой сидит ест и не может открыть рот. Ему оказывается челюсть сломали. Есть не может, отправили к врачу. Очень крепкий мужик, болевой порог у него далеко (смеётся)», — цитирует Рыспаева YouTube-канал «Скользкий лёд».
Рыспаев провёл в КХЛ 25 матчей, в которых результативных баллов не набрал, заработав 194 штрафные минуты. 8 августа 2016 года в начале матча на Кубок президента Казахстана — 2016 в Астане с «Куньлунь Ред Стар» устроил побоище на льду, за что 18 августа был бессрочно дисквалифицирован КХЛ. 26 декабря 2017 года после подтверждения КХЛ о снятии дисквалификации тафгай вернулся в «Барыс».
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