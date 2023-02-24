«Огня не хватило, пустые глаза были». Мартемьянов — о поражении в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«Проспали первый период. Соперник использовал всё, что мог. Моментально за любые ошибки сразу наказывал. Мы проиграли очень много силовой борьбы, стыков, борьбы за шайбу, много прокатов было. Не чувствовалось такой заряженности, как у команды соперника. Но надо отдать им должное: они играли от ножа. Команда играла чётко на результат, у нас, к сожалению, этого не хватило. Попытались переломить матч, но «6х5» и «5х4» сегодня не сработало. Сегодня была игра большинства-меньшинства. Они забили два, мы ни одного.

Много брака? Причина только в голове. Это недонастрой, недозаряженность. Это не только Бека касается, это многих игроков касается. Играли не очень рационально. Соперник играл от простоты, с перехвата в контратаку. Они правильно сыграли, мы нет. Не хватило интересных ходов в большинстве? У нас есть тренер по большинству, разберётся. Поменяем, время ещё чуть-чуть есть. У нас большинство в этом году неплохое. Я не сомневаюсь, что оно изменится.

Отсутствие Голубева? Элементарная ротация. Мы держим в голове, что, возможно, будет длинная серия. И нам нужно, чтобы у нас все на ходу были. Только из-за этого. Не хватило подкожного игрока? Чесалина и Голубева не хватило. Огня сегодня не хватило. Пустые глаза были.

Два защитника в большинстве во второй бригаде? Исполнителей-нападающих не хватает, это первое. Во-вторых, второе большинство обычно выходит следующим. И чтобы не попасть на контратаку с одним защитником, мы посоветовались и решили, что два защитника будут играть. Сроки возвращения Короткова? Без понятия вообще. Травма такая, что только вроде заживала и опять надрыв. И сейчас только лечится, он на лёд даже не выходит. Только зал и лечение», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Благодаря этой победе уфимский клуб обошёл «Сибирь» в турнирной таблице и занимает третью строчку Восточной конференции КХЛ.