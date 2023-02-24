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Форвард «Сибири» высказался о возможности выйти в плей-офф на «Автомобилист»

Форвард «Сибири» высказался о возможности выйти в плей-офф на «Автомобилист»
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Нападающий «Сибири» Антон Назаревич подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым».

«Вторая шайба в сезоне — было какое-то самокопание? Нет, просто работал. Плохой первый период? Да нет, я бы не сказал. Просто пропустили какие-то лёгкие, быстрые голы. Мы выходили биться. У нас уже плей-офф. Просто где-то не шла шайба. Сумбур в конце третьего периода, запутались в выходе со скамейки запасных? За семь минут мы снимали вратаря, всё делали для победы. Может, с защитниками что-то напутали, но ничего критичного.

Долго не попадал в состав — тренер высказывал претензии? У нас видеособрания, всегда коммуникация с тренерским штабом, они свои требования озвучивают, надо выполнять.

Тренер говорил, что ему важно качество игры? Да у нас уже одна игра осталась. У нас полный фокус именно на игре, чтобы команда как единый организм выполняла установку. Чтобы сложные матчи вытаскивать, чтобы полностью быть готовым в плей-офф к любым ситуациям и играть правильно.

Дома хуже играем с «Салаватом»? Бывает такое. Как у нас в прошлой игре: мы вышли и сразу два лёгких гола забили. Такое бывает, это хоккей. Не скажу, что как-то сложно играть против Уфы. Но бывают такие матчи, что залетают, а потом надо отыгрываться. А соперник уже уверенность чувствует, и надо возвращаться всю игру.

Можем попасть на «Автомобилист» в плей-офф? Ни о чём не думаем. Просто мы играем, готовимся к плей-офф, неважно, какой соперник. Важно пройти как можно дальше и играть правильно командой, побеждать каждую игру», — передаёт слова Назаревича корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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