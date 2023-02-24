«Пока молодой, нужно так ошибаться». Капитан «Авангарда» поддержал голкипера команды

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу во встрече с «Торпедо».

«Хороший матч, знали, что против «Торпедо» интересно играть, они показывают задорный и весёлый хоккей. Но мы старались сыграть в так называемый «плей-оффный хоккей», сыграть правильно. Местами это получилось, но, к сожалению, пропустили ненужные голы. Хорошо, что в итоге забрали два очка.

Если говорить об ошибке Мишурова… Я считаю, что он сильный вратарь и, пока молодой, ему нужно совершать такие ошибки, чтобы стать сильнее. Если он правильно переварит эту ошибку, то станет отличным вратарём, у него большой потенциал. Он сегодня много нас тащил, и не только сегодня. Мы все поддержали Андрея, и даже на лавке сразу после гола договорились, что не произошло ничего страшного.

Конечно, мы обретаем уверенность при действиях с пустыми воротами в овертайме. Знаем уже, что конкретно будем делать в той или иной ситуации. От этого и легче играется, мы понимаем, куда бежать, и лучше распоряжаемся шайбой», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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