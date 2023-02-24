Толчинский — о пасе после падения: наверное, моя лучшая передача в сезоне

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал итоги матча с «Торпедо».

«В последнее время у «Авангарда» много нервных матчей — это плюс или минус? Матч нервный, да. Здорово, что в прошлой игре с Ярославлем мы проявили характер и не сломались, сделали камбэк. Сегодня — наоборот: такие игры нужно уметь «сушить», потому что в плей-офф не будет овертаймов «3х3» и 3:1 в третьем периоде непозволительно отдавать. Такую игру нужно отдавать.

Моя передача? Наверное, лучшая для меня в этом сезоне.

Насколько важно, что «Авангарду» удалось гарантировать место в топ-4? Это очень важно. Во-первых, первые две игры дома: родные стены помогают, и, если ты начинаешь с 2-0 в серии, то это психологически помогает. Плюс если серия уйдёт в седьмую игру, это очень большое преимущество», — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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