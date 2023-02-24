Ларионов: «Торпедо» не будет играть просто и выбрасывать шайбу, как это делал «Авангард»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении в матче с «Авангардом».

«Отсутствие опыта никак нельзя нивелировать. Никак. Опыт не купишь за деньги. Хотя за большие деньги можно, увеличив бюджетную ведомость, но мы не хотим и не будем это делать. Мы этот опыт зарабатываем в каждой игре. Закрываться, играть просто, выбрасывать шайбу из своей зоны, как делал сегодня «Авангард» практически весь матч, мы не хотим. Мы играем так, как мы играем, чтобы зрители приходили на матчи и получали удовольствие. А ребята растут, даже в таких проигранных матчах, в тех ошибках, которые они совершают. Мы просим, чтобы их было меньше, но молодость такая вещь, когда игроки должны проходить через это. Да, ошибок много, но если мы начнём упрощать игру, то сделаем шаг назад, может, даже два шага», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.