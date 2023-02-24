«Хотел бы иметь в «Торпедо» 40-летнего Фетисова». Ларионов — об опытных игроках в составе
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении в матче с «Авангардом».
«Роль Георгия Мишарина в молодой команде? Всегда хочется иметь опытного игрока в коллективе, опытного парня, который бы смог подсказывать ребятам, помимо тренера, на льду и в раздевалке. Такие люди своим отношением к делу и спортивным долголетием помогают молодёжи расти. Конечно, хотелось бы, при всём уважении к Мишарину, иметь в составе Вячеслава Фетисова 40-летнего, который помогал в своё время Константинову, Лидстрёму. Но таких игроков сейчас нет в наличии. Процесс, который мы запустили, идёт планомерно, и мы довольны нашими сегодняшними результатами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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