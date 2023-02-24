Игорь Ларионов сравнил подготовку молодых хоккеистов с приготовлением мяса

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о поражении в матче с «Авангардом».

«Я прекрасно понимаю, что в плей-офф выигрывает оборона и вратарь. Но мы не хотим, чтобы эти слова звучали пугающе для нашей команды. Игра остаётся игрой, шайба в плей-офф такая же, как и в регулярке. Эмоции – это то, как ты внутри себя видишь соперника. Мы не хотим выходить на игру, чего-то боясь или опасаясь. По-другому играть не умеем и не будем. И здесь многие вещи будут зависеть от того, насколько судейский корпус отреагирует на тот накал борьбы, который будет в плей-офф.

Мы говорим не о карт-бланше, а о том, какое видение хоккея мы хотим преподнести нашему российскому болельщику. Мы не говорим об одном сезоне. Мы начали процесс, который не остановить, и мы не будем двигаться назад. Нам нужно грамотно делать выводы и делать игру команды ещё лучше. Всегда есть возможность для усиления, для анализа. Мы не хотим быть командой одного года, нам нужно двигаться вперёд. И я надеюсь, что на нас будут смотреть тренеры других команд, а также тренеры, работающие с молодёжью и юниорами.

Философия игры, которую мы проповедуем – это взаимное восприятие того, что мы делаем. Мы даём, ребята принимают, но всем нужно разное время. Мы хотим, скажем, приготовить мясо не в микроволновой печи – да, после минуты разогрева оно будет готово, но будет при этом жёстким. Мы хотим достичь результата, при котором мясо будет сочным, мягким, вкусным. Здесь нереально сделать всё быстро, но ускорить процесс можно за счёт коллективной работы. Ведь хоккей – это не теннис. Так мы идём по этому сезону и будем дальше идти», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.