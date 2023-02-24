Главный тренер «Трактора» высказался о важнейшей победе в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Автомобилистом».

«Важно было забрать два очка, мы это сделали, молодцы. Здорово начали, с первой же смены выигрывали борьбу, было хорошее движение, нацеленность на ворота, реализовали моменты и одержали победу.

Играли активно даже при 3:0? Всегда проводим работу над ошибками, разбираем их, не только сегодня, на протяжении всех матчей хотим играть активно. Здесь многое зависит от физической формы команды, когда мы свежие, у нас получалось быть более нацеленными на атаку. Всегда просим ребят действовать активно и агрессивно, сегодня это получалось весь матч.

Состояние Тертышного? Получил повреждение, посмотрим, в каком состоянии подойдёт к следующему матчу», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.