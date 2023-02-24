Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал крупное поражение от «Трактора»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал крупное поражение в матче с «Трактором».

«Сегодня совсем игры не было, «Трактор» доминировал. Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру, с первой же смены «привозим» себе голы, ошибки на ровном месте. Дальше не было атаки, тяжёлая игра для нас.

Чем объяснить такое состояние? Будем разбираться, есть время до плей-офф. Надеюсь, будем в хорошем физическом и психологическом состоянии, ребята поймут, что от них большего ждут.

Вернутся ли Трямкин и Голышев к плей-офф? Большие потери для нас, лидеры команды, ждём, что скажут доктора.

Падение с первого места вне пределов топ-3? Неприятно, конечно, очень тяжело падать для нас всех. Нужно попадать в топ-4 для преимущества своего льда, но есть ещё игра в Новосибирске, дальше будем смотреть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.