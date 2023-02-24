«Сочи» обыграл «Северсталь», одержав вторую победу в трёх матчах

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

На четвёртой минуте Артём Николаев с передачи Дмитрия Завгороднего вывел сочинцев вперёд. На 17-й минуте Никита Макеев сравнял счёт. На 35-й минуте Вадим Кудако после паса Егора Бабенко вновь вывел южную команду вперёд. На 43-й минуте Василий Мачулин забил третий гол, а на 48-й минуте Данила Галенюк — четвёртый.

На 51-й минуте Адам Лишка отыграл один гол. На 54-й минуте Даниил Вовченко сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома сыграет с ЦСКА. «Сочи» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 26 февраля.