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«Сочи» обыграл «Северсталь», одержав вторую победу в трёх матчах

«Сочи» обыграл «Северсталь», одержав вторую победу в трёх матчах
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2023, пятница. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Николаев (Завгородний) – 03:44 (5x5)   1:1 Макеев (Моисеев, Думбадзе) – 16:34 (5x5)   2:1 Кудако (Бабенко) – 34:46 (5x5)   3:1 Мачулин (Тянулин, Гараев) – 42:04 (5x4)   4:1 Галенюк (Гордин) – 47:08 (5x5)   4:2 Лишка (Вовченко, Думбадзе) – 50:09 (6x5)   4:3 Вовченко (Абросимов, Пресс) – 53:09 (6x4)

На четвёртой минуте Артём Николаев с передачи Дмитрия Завгороднего вывел сочинцев вперёд. На 17-й минуте Никита Макеев сравнял счёт. На 35-й минуте Вадим Кудако после паса Егора Бабенко вновь вывел южную команду вперёд. На 43-й минуте Василий Мачулин забил третий гол, а на 48-й минуте Данила Галенюк — четвёртый.
На 51-й минуте Адам Лишка отыграл один гол. На 54-й минуте Даниил Вовченко сократил отставание до минимума.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома сыграет с ЦСКА. «Сочи» примет «Куньлунь». Оба матча состоятся 26 февраля.

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