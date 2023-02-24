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Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).

После этого матча в Континентальной хоккейной лиге стали известны все участники плей-офф от Восточной конференции. Борьбу за Кубок Гагарина продолжат «Ак Барс», «Авангард», «Салават Юлаев», «Сибирь», «Автомобилист», «Металлург», «Адмирал» и «Нефтехимик».

В Западной конференции известны семь из восьми участников: СКА, «Локомотив», ЦСКА, «Торпедо», московское «Динамо», «Витязь» и «Северсталь». За последнее место борются минское «Динамо» и «Спартак».

Отметим, что ранее в КХЛ стала известна первая пара плей-офф.