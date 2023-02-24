Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ объявила даты части матчей первого раунда Кубка Гагарина

КХЛ объявила даты части матчей первого раунда Кубка Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

КХЛ на официальном сайте представила часть сетки матчей первого раунда Кубка Гагарина.

Запад

Старт серий 1 марта — серии с участием СКА и «Локомотива».
Старт серий 2 марта — «Торпедо» — «Динамо» Москва, серия с участием ЦСКА.

Восток

Старт серий 1 марта — «Ак Барс» — «Нефтехимик».
Старт серий 2 марта — серия с участием «Авангарда».

Отмечается, что окончательная сетка первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина определится после завершения регулярного чемпионата.

Напомним, ранее в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).

Новость по теме
Стали известны все участники плей-офф КХЛ от Восточной конференции
Новость по теме
В КХЛ определилась первая пара плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023