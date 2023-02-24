КХЛ объявила даты части матчей первого раунда Кубка Гагарина
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КХЛ на официальном сайте представила часть сетки матчей первого раунда Кубка Гагарина.
Запад
Старт серий 1 марта — серии с участием СКА и «Локомотива».
Старт серий 2 марта — «Торпедо» — «Динамо» Москва, серия с участием ЦСКА.
Восток
Старт серий 1 марта — «Ак Барс» — «Нефтехимик».
Старт серий 2 марта — серия с участием «Авангарда».
Отмечается, что окончательная сетка первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина определится после завершения регулярного чемпионата.
Напомним, ранее в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Нефтехимик» принимал китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).
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