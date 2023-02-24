Радулов получил травму после неудачного падения. Он ушёл в раздевалку во время матча
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Российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом».
В одном из эпизодов встречи опытный форвард боролся за шайбу и, в пылу потеряв равновесие, упал на лёд. После этого Радулов поднялся и, согнувшись, поехал на скамейку запасных. Затем нападающий ушёл в раздевалку.
Отметим, что Радулов является лучшим бомбардиром «Ак Барса» в нынешнем сезоне и третьим — в текущем чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он набрал 56 (24+32) очков в 64 встречах.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).
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