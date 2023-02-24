Главный тренер «Металлурга» высказался о завершении карьеры Данисом Зариповым

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал завершение карьеры нападающим «Ак Барса» Данисом Зариповым. 41-летний форвард, дважды выигрывавший Кубок Гагарина в составе магнитогорцев, последний матч провёл с «Магниткой».
«Хотел бы поздравить Даниса с фантастической карьерой. Великолепный игрок и такой же человек», — сказал Воробьёв после матча.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).
Этот матч стал последним для капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова. 41-летний нападающий принял решение завершить игровую карьеру. Зарипов является самым титулованным хоккеистом в истории КХЛ. Он выиграл пять Кубков Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.
- 24 февраля 2023
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