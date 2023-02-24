«Металлург» стал первой командой на Востоке, одержавшей 30 побед в основное время в сезоне

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).

Этот успех стал для подопечных Ильи Воробьёва 30-м в сезоне в основное время. «Металлург» — первая команда Восточной конференции, добравшаяся до такой отметки в нынешнем регулярном чемпионате. Только «Автомобилист» имеет возможность одержать 30 побед, если успешно проведёт заключительный матч. Сейчас у екатеринбургской команды 29 побед.

Отметим, что на Западе сразу четыре команды одержали 30+ побед: СКА (40), ЦСКА (33), «Локомотив» (35) и «Торпедо». Московское «Динамо» за матч до конца регулярки имеет 28 побед.