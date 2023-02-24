«Металлург» стал первой командой на Востоке, одержавшей 30 побед в основное время в сезоне
Поделиться
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1).
Этот успех стал для подопечных Ильи Воробьёва 30-м в сезоне в основное время. «Металлург» — первая команда Восточной конференции, добравшаяся до такой отметки в нынешнем регулярном чемпионате. Только «Автомобилист» имеет возможность одержать 30 побед, если успешно проведёт заключительный матч. Сейчас у екатеринбургской команды 29 побед.
Отметим, что на Западе сразу четыре команды одержали 30+ побед: СКА (40), ЦСКА (33), «Локомотив» (35) и «Торпедо». Московское «Динамо» за матч до конца регулярки имеет 28 побед.
Новость по теме«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в последнем матче Зарипова. Форвард завершил карьеру
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
21:44
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:28
-
21:27
-
21:06
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:29
-
20:27
-
20:26
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:46
-
19:33
-
19:20
-
19:20
-
19:20
-
19:18
-
18:50
-
18:48
-
18:48
-
18:14
-
17:59
-
17:38
-
17:34
-
17:20
-
17:19
-
17:17
-
17:05
-
17:02
Партнерский контент